Apple a publié une mise à jour substantielle de Pages, Numbers et Keynote, les trois applications qui font partie de la suite iWork.

Les mises à jour publiées ajoutent de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment des options de style supplémentaires, la détection des visages et plus encore. La société a également introduit plus de personnalisation de l’Apple Pencil sur iOS. La liste des nouvelles ne s’arrête pas là, voici toutes les nouveautés de chaque application :

Pages

Nouveautés iOS :

Donnez du style à votre texte en y ajoutant des dégradés ou des images, ou encore en appliquant de nouveaux styles de contour.

Personnalisez les listes en choisissant parmi de nouveaux types de puces, en modifiant leur taille et leur couleur, en créant des puces personnalisées, en ajustant les niveaux de retrait, et plus encore.

Choisissez « Mémoriser l’orthographe » pour ajouter un mot au dictionnaire orthographique.

Créez des liens à partir du texte vers d’autres pages dans un document de mise en page.

Copiez et collez des pages ou sections entre des documents.

Utilisez les nouvelles fonctionnalités de modification des graphiques pour modifier le style de séries individuelles, ajuster l’espacement entre des colonnes, ajouter des corrélations linéaires et bien plus.

Ajustez l’apparence des bordures de cellules dans les tableaux.

Incorporez des images, figures et équations à des zones de texte de sorte qu’ils suivent le texte.

Choisissez si vous préférez utiliser l’Apple Pencil pour dessiner ou pour sélectionner et faire défiler. Le cas échéant, vous pouvez basculer entre ces options en touchant deux fois l’Apple Pencil.

Grâce à la détection des visages, les personnes présentes dans les photos sont intelligemment placées dans des paramètres fictifs et des objets.

Appliquez de nouveau un modèle de page de sorte que le texte et les paramètres fictifs de média reprennent leur style et leur position par défaut.

Nouveautés macOS :

Donnez du style à votre texte en y ajoutant des dégradés ou des images, ou encore en appliquant de nouveaux styles de contour.

Créez des liens à partir du texte vers d’autres pages dans un document de mise en page.

Copiez et collez des pages ou sections entre des documents.

Incorporez des images, figures et équations à des zones de texte de sorte qu’ils suivent le texte.

Grâce à la détection des visages, les personnes présentes dans les photos sont intelligemment placées dans des paramètres fictifs et des objets.

Appliquez de nouveau un modèle de page de sorte que le texte et les paramètres fictifs de média reprennent leur style et leur position par défaut.

Numbers

Nouveautés iOS :

Amélioration considérable de la précision à l’aide du moteur de calcul amélioré de 128 bits.

Donnez du style à votre texte en y ajoutant des dégradés ou des images, ou encore en appliquant de nouveaux styles de contour.

Créez des liens à partir du texte vers d’autres feuilles dans une feuille de calcul.

Ajoutez des rangs à des tableaux filtrés.

Utilisez les nouvelles fonctionnalités de modification des graphiques pour modifier le style de séries individuelles, ajuster l’espacement entre des colonnes, ajouter des corrélations linéaires et bien plus.

Ajustez l’apparence des bordures de cellules dans les tableaux.

Incorporez des images, figures et équations à des zones de texte de sorte qu’ils suivent le texte.

Grâce à la détection des visages, les personnes présentes dans les photos sont intelligemment placées dans des paramètres fictifs et des objets.

Choisissez si vous préférez utiliser l’Apple Pencil pour dessiner ou pour sélectionner et faire défiler. Le cas échéant, vous pouvez basculer entre ces options en touchant deux fois l’Apple Pencil.

Personnalisez les listes en choisissant parmi de nouveaux types de puces, en modifiant leur taille et leur couleur, en créant des puces personnalisées, en ajustant les niveaux de retrait, et plus encore.

Choisissez « Mémoriser l’orthographe » pour ajouter un mot au dictionnaire orthographique.

Nouveautés macOS :

Amélioration considérable de la précision à l’aide du moteur de calcul amélioré de 128 bits.

Donnez du style à votre texte en y ajoutant des dégradés ou des images, ou encore en appliquant de nouveaux styles de contour.

Créez des liens à partir du texte vers d’autres feuilles dans une feuille de calcul.

Incorporez des images, figures et équations à des zones de texte de sorte qu’ils suivent le texte.

Grâce à la détection des visages, les personnes présentes dans les photos sont intelligemment placées dans des paramètres fictifs et des objets.

Amélioration des performances lors de la modification et du tri des tableaux.

Ajoutez des rangs à des tableaux filtrés.

Keynote

Nouveautés iOS :

Modifiez des modèles de diapositive tout en collaborant sur une présentation.

Incorporez des images, figures et équations à des zones de texte de sorte qu’ils suivent le texte.

Donnez du style à votre texte en y ajoutant des dégradés ou des images, ou encore en appliquant de nouveaux styles de contour.

Utilisez les nouvelles fonctionnalités de modification des graphiques pour modifier le style de séries individuelles, ajuster l’espacement entre des colonnes, ajouter des corrélations linéaires et bien plus.

Grâce à la détection des visages, les personnes présentes dans les photos sont intelligemment placées dans des paramètres fictifs et des objets.

Ajustez l’apparence des bordures de cellules dans les tableaux.

Choisissez si vous préférez utiliser l’Apple Pencil pour dessiner ou pour sélectionner et faire défiler. Le cas échéant, vous pouvez basculer entre ces options en touchant deux fois l’Apple Pencil.

Personnalisez les listes en choisissant parmi de nouveaux types de puces, en modifiant leur taille et leur couleur, en créant des puces personnalisées, en ajustant les niveaux de retrait, et plus encore.

Choisissez « Mémoriser l’orthographe » pour ajouter un mot au dictionnaire orthographique.

Nouveautés macOS :