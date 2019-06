L’Apple Watch continue de progresser sur le marché des wearables, en hausse de 22% depuis l’an dernier. Selon Counterpoint Research, ce succès est possible grâce à l’excellente Apple Watch Series 4.

L’analyste Satyajit Sinha ajoute même que l’Apple Watch Series 4 a été “la star” de l’année. En effet, la montre connectée se serait vendue 11,5 millions d’exemplaires en 2018, ce qui en fait la smartwatch la plus vendue de l’année.

« Nous pensons que son succès repose en partie sur des fonctionnalités liées à la santé, telles que l’ECG et la détection des chutes », explique Sinha. « De plus, cela en dit long sur la manière de faire d’Apple avec l’Apple Watch un dispositif de santé significatif. »

Quant à la Series 3, elle était le deuxième la plus populaire. Si Apple connait une légère baisse sur le marché global des smartwatch, la firme conserve toujours sa position de leader. Les 37% d’Apple sont nettement supérieurs à ceux d’Imoo et de Samsung, qui occupent respectivement 10% et 9% du marché.

Si l’on en croit les prédictions de Counterpoint Research, Apple pourrait perdre un point de pourcentage supplémentaire en 2019. Néanmoins, avec sa position de leader, Apple saura encore en tirer parti.

Au court de la seconde moitié de 2019, la part de l”Apple Watch devrait encore importante. Il y aura l’arrivée de WatchOS 6 cet automne. Ce futur firmware permettra à la montre d’Apple d’être moins dépendante de l’iPhone, grâce à son propre App Store. De plus, watchOS 6 apportera Il inclut également de nouveaux cadrans et complications, ainsi que de nouvelles applications telles que des livres audio, des mémos vocaux et une calculatrice.

Viendra ensuite le temps de l’Apple Watch Series 5 dont la fabrication des écrans sera confiée à Japan Display. En revanche, aucune annonce n’a encore été faite à ce sujet quant à sa sortie officielle.

