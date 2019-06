Selon le maire de Seattle, Jenny Durkan, Apple envisage d’étendre sa présence à Seattle avec 2 000 nouvelles embauches d’ici 2024.

Apple a plusieurs bureaux à Seattle avec des équipes travaillant sur iCloud, l’intelligence artificielle et Siri. Et de récentes rumeurs ont laissé entendre que la firme envisageait une expansion majeure désormais confirmée :

« Ces nouveaux emplois confirment ce que nous savions déjà, à savoir que notre ville est riche en talents. L’empreinte d’Apple à Seattle est un autre exemple des opportunités grandissantes pour les résidents de Seattle et du pouvoir économique que notre ville est devenue.

Ma principale priorité est que les enfants qui grandissent à Seattle soient prêts à occuper des postes importants en ingénierie et en informatique. C’est pourquoi nous avons créé la “Seattle Promise and the Opportunity Promise” afin que nos jeunes soient connectés avec des ressources et prennent un chemin vers ces emplois. »

Il y a quelques semaines, la rumeur avait couru qu’Apple cherchait à louer un grand complexe de bureaux dans le quartier de South Lake Union à Seattle, dans un espace d’environ 58 000 mètres carrés, suffisamment pour 4 200 employés.

Apple gère déjà à Seattle un important centre d’ingénierie spécialisé dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. En 2018, elle a également étendu ses bureaux à Two Union Square, dans le centre-ville de Seattle.