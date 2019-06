Le fabricant d’accessoires Olixar a publié des photos de coques prêtes à l’emploi pour le prochain iPhone XI Max.

Les images montrent les coques Olixar montées sur un iPhone XI Max doré. À l’arrière, vous pouvez voir la triple caméra à l’intérieur du carré aux bords arrondis. De toute évidence, cela semble désormais être l’élément distinctif des prochains smartphones Apple.

Pour l’iPhone XI, Apple devrait utiliser un seul morceau de verre à l’arrière, qui recouvre également la bosse de la triple caméra. Les images montrent aussi un nouveau bouton vibreur avec un design arrondi. Il se déplace de haut en bas plutôt que vers la droite et la gauche comme sur l’iPhone actuel.

En termes de connectivité, les images confirment que l’iPhone 2019 sera disponible avec le connecteur Lightning et non pas USB-C. Il est toutefois possible qu’Apple inclue un câble Lightning vers USB-C dans son emballage, ainsi qu’un chargeur secteur de 18W.

Notons également que les images semblent dépeindre un iPhone XI Max avec une encoche plus petite que celle de l’iPhone XS Max. Il est toutefois difficile de le confirmer.