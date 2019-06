Apple apporté une petite modification à iOS 13, en introduisant un nouvel écran lorsque l’IMEI de l’iPhone est demandé depuis l’application Téléphone.

L’IMEI est utilisé par les fabricants de smartphones pour diverses opérations. Il permet d’identifier le modèle lors de publication des mises à jour, pour les besoins d’assistance, etc. En outre, l’une des utilisations les plus importantes du code IMEI est liée aux blocages après le vol et la perte, qui rendent effectivement le dispositif inutilisable.

L’un des moyens de rechercher le code IMEI sur l’iPhone consiste à utiliser le clavier numérique de l’app Téléphone :

Ouvrez l’application du Téléphone

Tapez sur le clavier pour afficher le clavier pour passer des appels.

Puis saisissez le code *#06#

Apple a rendu l’écran plus lisible et plus clair sur son prochain firmware attendu cet automne. La signification de ce numéro est maintenant accompagnée d’une mention et d’un code barre. Ce dernier sera vraisemblablement utile surtout en cas de besoin d’une assistance.