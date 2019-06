Bonne nouvelle pour les fans d’Harry Potter, Niantic vient de sortir le tant attendu Harry Potter : Wizards Unite sur l’App Store français. Il est également disponible sur Google Play pour les appareils Anroid.

Les joueurs devront explorer des quartiers et des villes du monde réel, découvrir des artefacts mystérieux, lancer des sorts et rencontrer des animaux fantastiques et divers personnages tout au long de leur parcours.

« Une Calamité s’est abattue sur le monde des sorciers, provoquant l’apparition mystérieuse des Retrouvables (artefacts magiques, créatures, personnes et même souvenirs) dans le monde des Moldus. En tant que nouvelle recrue du Groupe d’intervention du Code du Secret magique, vous travaillerez avec des sorcières et sorciers du monde entier pour résoudre le mystère de la Calamité, et garder la magie à l’abri du regard des Moldus. »

« Rassemblez vos amis pour participer aux épreuves les plus difficiles comme les défis des sorciers, combats coopératifs multi-joueurs en temps réel face à de dangereux ennemis. Pour venir à bout des plus grandes menaces et découvrir les Retrouvables les plus rares, vous deverez vous allier et établir une stratégie avec des sorciers et sorcières et vous spécialiser dans différentes professions (Auror, Magizoologiste, et Professeur) pour bénéficier de leurs propres et uniques compétences et capacités qui arrivent plusieurs fois à point nommé. »

› Harry Potter : Wizards Unite est à télécharger gratuitement sur l’App Store