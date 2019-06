Vous recherchez un jeu d’action furtif agréable, le tout dans les événements historiques qui se sont déroulés dans l’Amérique des années 70 ? Alors “Serial Cleaner” est un jeu fait pour vous !

Voulez-vous devenir un “nettoyeur” professionnel dont le travail est de nettoyer les lieux d’un meurtre ? Avec Serial Cleaner [lien App Store – Prix 2,29 €], vous pouvez le faire ! En ce qui concerne le téléchargement, 2,5 Go sont nécessaires, l’application nécessite iOS 7.0 ou une version ultérieure. L’application est compatible graphiquement avec l’iPhone et l’iPad et a été classée comme étant appropriée à partir de 17 ans.

“Serial Cleaner”, c’est un “nettoyeur” qui ne laisse aucune trace. C’est la tâche qui vous sera confiée si vous acceptez le travail de nettoyage… des scènes de meurtre. Vous devrez éliminer les corps, nettoyer les taches de sang et tout ce qui pourrait incriminer votre client. Sachez qu’un bon nettoyeur ne peut jamais être attrapé : ce sera donc votre job de le faire avec le plus grand soin.

Parmi les principales caractéristiques du jeu, nous rappelons que les événements sont inspirés des années 70, le tout accompagné d’une bande originale géniale, tandis que les événements se dérouleront en fonction de l’heure du jour et de l’endroit où se trouve le joueur. Le mode défi est également très intéressant ! Ramassez les outils et commencez cette nouvelle aventure.