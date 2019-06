Foxconn, le plus ancien et le plus important fournisseur d’Apple, a annoncé la nomination de son nouveau patron. Le jeune Liu assumera les fonctions de président après que le fondateur de la milliardaire, Terry Gou, a annoncé sa démission.

Gou, âgé de 68 ans, envisage de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2020 aux élections taïwanaises.

Young Liu prendra la tête la société en tant que président le 1er juillet prochain. L’annonce a été faite lors de l’assemblée générale annuelle de la société à Taipei. « J’ai des sentiments très compliqués », a déclaré Liu aux journalistes. « Je travaillerai pour maximiser l’intérêt des actionnaires ».

Foxconn, anciennement connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry, est le plus grand fabricant sous contrat du monde. Il emploie environ 1,2 million de personnes en Chine continentale, où il est le principal employeur et exportateur privé du pays.

Bien que Gou s’occupera plus de la gestion de Foxconn, il gardera toutefois un pied dans l’entreprise dans une moindre capacité. Il est le principal actionnaire de la société et restera membre du conseil d’administration.

Une période difficile

Le transfert chez Foxconn arrive à un moment intéressant, mais difficile, pour la société. La guerre commerciale naissante entre la Chine et les États-Unis pèse sur de nombreux fabricants.

Apple aurait récemment demandé à ses fournisseurs d’enquêter sur le transfert de la production hors de Chine. Foxconn prend les devants dans ce domaine. Elle a déjà commencé à fabriquer des iPhone en Inde. Il a récemment indiqué à Apple qu’il avait la capacité de construire tous les iPhone “américains” en dehors de la Chine.

Mais il y a aussi une controverse. Les projets de Foxconn concernant un campus industriel situé dans le Wisconsin, aux États-Unis, l’ont amené à recevoir un important accord fiscal. Mais la société a depuis lors cherché à tenir ses promesses.