Le lancement de la nouvelle section “Votre bibliothèque” de Spotify n’a pas plu aux utilisateurs, car beaucoup ont déclaré vouloir quitter la plateforme pour passer à Apple Music.

Ils estiment que la nouvelle gestion de l’onglet “Votre bibliothèque” a rendu presque impossible la navigation dans de grandes bibliothèques pleines de pistes. Spotify est accusé de promouvoir principalement les podcasts.

Les utilisateurs demandent à l’entreprise de prendre du recul et de restaurer l’ancienne version de l’application. De plus, de nombreuses fonctionnalités ont été supprimées ou masquées pour laisser la place au nouvel onglet Podcast.

Par exemple, l’onglet “Chansons” a été supprimé et la section “Joués récemment” a été déplacée. Cette fonctionnalité affiche désormais moins d’artistes et moins de chansons. Plusieurs options de personnalisation ont également disparu.

Tout cela pour faire de la place au nouvel onglet Podcast à côté de l’onglet Musique. Les utilisateurs constatent qu’il n’y a même plus de barre de défilement dans l’ordre alphabétique sur le côté droit des pages de la chanson, de l’artiste ou de l’album. Cela signifie que, si vous voulez jouer une chanson commençant par “Z”, vous devez faire défiler manuellement jusqu’à la fin. Avant, il suffisait de toucher simplement la lettre à droite de l’écran.

L’onglet “Récemment joués” est maintenant sur l’écran d’accueil et contient moins d’artistes et de listes de lecture. Il n’est plus possible de supprimer des artistes ou des pistes, ni de réorganiser le contenu de cette page. De plus, en cliquant sur le nom d’un artiste récemment joué, vous serez redirigé vers sa page générale, et non plus sur ses chansons que vous avez récemment entendues.

Au cours des différentes discussions en ligne, de nombreux utilisateurs ont déclaré qu’ils passeraient ou auraient déjà adopté Apple Music, du moins jusqu’à ce que la société revienne en arrière. La plate-forme Apple est particulièrement appréciée pour la gestion des chansons récemment jouées.