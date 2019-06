Y’a pas à dire, l’iPhone a permis à Apple de se faire une place au soleil dans différents secteurs. Et tout récemment, son smartphone Premium l’a amené à prendre la 4e place parmi les plus importantes sociétés dans le monde des jeux vidéo.

D’après les analystes de Newzoo, 114 milliards de dollars en 2018 auraient été générés grâce au top 5 des sociétés spécialisées dans les jeux, à savoir Tencent, Sony, Microsoft, Apple et Activision Blizzard. La part de Cupertino s’élèverait à 2,09 milliards de dollars au cours du premier trimestre. En 2017, les mêmes entreprises auraient atteint les 100,2 milliards de dollars. Ensemble, ils représentent 43% sur les 82% de part des revenus du marché mondial des jeux.

Pour Apple, il s’agit d’une réelle aubaine, sachant que le marché du smartphone n’est pas à son meilleur niveau. Même l’iPhone dans certains pays. En effet, la firme de Cupertino prévoit de sortir un service baptisé Apple Arcade. Au moins une centaine de jeux seront disponibles “gratuitement” et sans achat in-app via un abonnement mensuel. Cela signifie que les utilisateurs auront un accès régulier à de nouveaux jeux grâce à ce service. Apple compte bien proposer des titres exclusifs pour attirer autant de monde que possible, à la manière d’Apple Music. Apple Arcade sera disponible à l’automne prochain, nous connaîtrons alors le prix de l’abonnement qui devrait être de l’ordre de 9,99€/mois.