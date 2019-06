L’Apple Watch continue aujourd’hui de détenir la part du lion des ventes de montres intelligentes, et cela durera au moins jusqu’en 2023.

Selon IDC, la montre d’Apple devrait rester en tête du fait de la forte croissance du marché des wearables à porter au poignet.

Même les AirPods et les autres appareils audio devraient également connaître une croissance saine dans les années à venir.

L’Apple Watch domine le marché

Les analystes d’IDC prévoient que les ventes mondiales de montres intelligentes augmenteront de 43%, passant de 91,8 millions en 2019 à 131,6 millions en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) sur cinq ans de 9,4%.

« Apple devrait ouvrir la voie en capturant 25,9% du total des montres en 2023 », a déclaré l’IDC. « Au-delà d’Apple, diverses marques utiliseront différents systèmes d’exploitation, notamment Android, WearOS, Tizen et autres. »

Ces analystes constatent que les connexions cellulaires intégrées sont de plus en plus courantes. Cela signifie qu’il y a davantage d’utilisations des appareils portables au poignet. « Comme toujours, les montres intelligentes vous indiqueront l’heure, mais elles approfondiront les domaines de la santé et de la condition physique et se connecteront à de multiples applications et systèmes, au travail et à la maison ».

Selon l’IDC, les montres connectées connaîtront même une croissance légèrement plus important pour les produits audio dans les années à venir. Le marché des AirPods et de ses concurrents en 2019 devrait atteindre 72 millions d’unités et atteindre 105,3 millions en 2023, soit une croissance totale de 46% et un CAGR de 10%.

De plus, l’IDC pensent que les appareils audio intelligents trouveront également de nouvelles utilisations. « Tandis que nombre d’entre eux serviront de base aux assistants intelligents ou de suivi des métriques relatives à la santé, IDC s’attend également à ce que les marques apportent des avantages supplémentaires, tels que permettre aux consommateurs de faire face à une perte auditive ou aux utilisateurs de peaufiner leur expérience auditive quotidienne ».