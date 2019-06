Messages, l’application qui vous permet d’envoyer des SMS et, surtout, d’héberger iMessage, a été améliorée avec iOS 13.

Profil utilisateur

La nouvelle la plus intéressante est la possibilité de créer un profil utilisateur personnalisé pour iMessage. Avec iOS 13, vous pouvez en fait ajouter une photo ou un Animoji en tant qu’avatar, ainsi qu’un nom qui sera partagé avec toutes les personnes à qui vous envoyez un message. Un peu comme avec WhatsApp, cela permet également aux personnes qui ne vous ont pas mémorisées dans leur carnet d’adresses de comprendre qui vous êtes grâce à la photo et au nom.

Vous pouvez également configurer votre profil Messages pour partager des informations uniquement avec vos contacts enregistrés dans le répertoire.

Nouvelles fonctionnalités de recherche

Jusqu’à iOS 12, les fonctions de recherche de l’application Messages n’étaient pas très avancées. Apple a considérablement amélioré cet aspect avec iOS 13 en créant une toute nouvelle interface de recherche et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

La nouvelle interface de recherche est accessible en faisant défiler l’écran principal de l’application Messages. En cliquant sur le champ de recherche, vous verrez les 4 derniers contacts avec lesquels vous avez envoyé des messages et des liens, des photos et des pièces jointes, toujours divisés par ordre chronologique. En cliquant sur “Afficher les autres”, vous pourrez voir tout le contenu de cet élément particulier (par exemple, toutes les photos partagées par vous et d’autres personnes dans Messages).

En effectuant une recherche de texte, tous les résultats sont clairement filtrés en temps réel en fonction de ce que vous tapez. Tous les résultats sont toujours divisés en contacts, liens, photos et pièces jointes, avec un petit aperçu toujours visible.

Nouveau panneau d’information

Lorsque vous cliquez sur l’icône “i” en haut de l’onglet de conversation avec n’importe quel contact, vous trouvez de nouvelles sections qui résument tous les médias partagés avec cette personne, y compris des photos, des vidéos et des liens répartis en différentes catégories. Depuis le même écran, vous pouvez également partager ou envoyer votre position actuelle.

Personnalisation Memoji

iOS 13 ajoute de nouvelles options de personnalisation Memoji, avec la possibilité d’ajouter et de modifier du maquillage, des dents, des piercings, des boucles d’oreilles, des couvre-chefs et des lunettes. Il y a aussi plus de styles de cheveux et de couleurs supplémentaires. Les Memojis sont disponibles dans tous les iPhone avec une caméra frontale TrueDepth et peuvent être utilisés pour créer des vidéos animées avec votre voix.

Nouveaux Animoji

Animoji, les personnages animés en 3D pouvant être “contrôlés” avec votre visage, s’enrichissent de nouvelles créatures sous iOS 13 : souris, poulpe et vache. Il y a maintenant plus de 20 personnages animés sur l’iPhone.

Sticker Animoji et Memoji

Avec iOS 13, il est possible d’ajouter différents autocollants à partir d’Animoji ou de Memoji, avec des poses et des visages personnalisés et en ajoutant des éléments typiques d’emoji, tels que des yeux en forme de cœur, des cerveaux en explosion, etc. Nous pouvons ensuite utiliser notre visage “personnalisé” pour partager de nombreux autocollants dans l’application Messages.

Les autocollants Animoji et Memoji sont disponibles dans le volet de l’application Messages au bas de toute conversation. Ces autocollants peuvent être utilisés sur tous les appareils Apple dotés de puces A9 ou ultérieures.

Prise en charge double SIM

iMessage sous iOS 13 prend en charge deux numéros de téléphone lors de l’utilisation de la fonctionnalité double SIM sur l’iPhone XS, XS Max et XR. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de choisir un numéro spécifique à utiliser avec iMessage, car les deux fonctionneront simultanément. Les utilisateurs peuvent sélectionner le numéro à utiliser lors du démarrage d’une nouvelle conversation et le modifier à tout moment lors de la rédaction d’un nouveau message.