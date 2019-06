Le ministère de l’Intérieur allemand a annoncé qu’avec iOS 13, il sera bientôt possible de numériser des cartes d’identité depuis l’iPhone.

Avec iOS 13, Apple a enfin déverrouillé la puce NFC de l’iPhone. Ainsi, les applications et services tiers peuvent l’utiliser pour numériser des passeports, des cartes d’identité sans contact. Évidemment, Apple devra au préalable approuver chaque application. Pour le moment, nous pouvons affirmer qu’il ne devrait y avoir aucun retard ou problème dans les services fournis par les gouvernements des pays européens.

L’Allemagne travaille déjà sur un projet de ce type. Avec l’iPhone et iOS 13, les utilisateurs pourront numériser et enregistrer des cartes d’identité, ePass et eVisum. Tout sera géré par l’application gratuite AusweisApp2 publiée par le gouvernement allemand. En pratique, cela signifie que les ressortissants allemands pourront télécharger des cartes d’identité nationales. Cela concerne également les permis de séjour et les passeports biométriques.

Outre l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon travaillent également sur des solutions similaires.