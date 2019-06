Les dispositifs de détection du sommeil peuvent nous aider à comprendre si nous avons bien dormi et pendant combien d’heures. Seulement, une nouvelle étude montrent qu’ils augmenterait également l’insomnie.

Certains scientifiques ont déclaré que les applications et les appareils de surveillance du sommeil peuvent aggraver l’insomnie : soit en raison de données inexactes, soit en raison de l’anxiété accrue de l’utilisateur. Par exemple, une étude a montré que les personnes utilisant ces systèmes passeraient probablement plus de temps au lit pour améliorer les statistiques sur le sommeil. En outre, beaucoup signalent des conditions inexistantes et des traitements inutiles.

Les fabricants de ces traqueurs de sommeil ont toutefois défendu leurs appareils. Le Dr Conor Heneghan de Fitbit a déclaré que très peu d’utilisateurs s’inquiètent ou dorment plus pour améliorer leurs statistiques. En général, ces appareils sont une aide précieuse pour comprendre comment vous dormez et si vous dormez correctement.

Cependant, force est de constater que les différents traqueurs de sommeil ne sont pas encore précis. En effet, les correspondances avec le matériel médical sont de 70%. De plus, sans certaines règles et normes spécifiques, les résultats obtenus entre les différents traqueurs de sommeil ont tendance à être différents.

Apple n’a pas encore intégré ces fonctionnalités dans l’Apple Watch, peut-être à la lumière de ces problèmes. Sur watchOS, cependant, des applications tierces sont disponibles pour effectuer des mesures de sommeil.

Avez-vous déjà utilisé un traqueur de sommeil ?