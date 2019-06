Apple travaille sur six nouveaux films à petit budget pour sa plateforme Apple TV+ qui sera lancée plus tard cette année. Jusqu’à présent, les efforts de l’entreprise s’étaient principalement concentrés sur les séries télévisées. Désormais, Apple commence à se concentrer sur les films originaux.

Apple souhaiterait dépenser entre 5 et 30 millions de dollars par film, dans le but de recevoir au moins une nomination aux Oscars. Ces nouveaux films sont toutefois séparés de l’accord entre Apple et A24. Cela conduira sûrement à la production de “On the Rocks”. Une équipe dédiée dirigée par Matt Dentler mènera à la création de nouveaux films originaux.

Apple envisagerait également la possibilité d’acheter les droits permettant de distribuer des centaines de films non originaux. Son objectif est d’offrir aux clients potentiels un catalogue plus large de contenus différents. En effet, le service Apple TV+ sera lancé avec une trentaine de contenus originaux. Il y aura notamment des séries télévisées et des films, trop peu pour concurrencer Netflix ou Amazon Prime Video.