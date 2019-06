Apple poursuit ses efforts pour consolider Screen Time sur iPhone et iPad, car de plus en plus de personnes utilisent cette fonction. Ils peuvent surveiller l’utilisation des appareils, mais également contrôler et limiter ce que leurs enfants font avec leur appareil iOS.

Avec iOS 13, Apple a ajouté plusieurs fonctions à Screen Time. Elles offrent davantage de données traçables, ainsi que plus d’options pour limiter et bloquer l’utilisation de certaines applications.

Temps d’écran est toujours disponible dans les Réglages d’iOS. Avec le nouveau système d’exploitation, il est maintenant possible de définir de nouveaux types de limites. La première modification vous permet de définir une limite pour un groupe d’applications ou pour un ensemble de sites Web. Et tou ça en une seule étape. Maintenant, nous pouvons limiter l’accès à des catégories entières d’applications, en choisissant à la fois les limites d’utilisation (par exemple, après quelques minutes) et les heures.

Un autre changement important concerne les limitations de communication. Cette fonction vous permet de limiter les communications de vos enfants à des heures précises et pour certains contacts. Une fois configurées, ces nouvelles restrictions limiteront le nombre de personnes que votre enfant peut appeler avec ou sans FaceTime, envoyer des messages, ou utiliser AirDrop.

Concerne les données utilisées, les informations atteignent une trentaine de jours afin de vous donner un aperçu complet de ce que vous avez fait sur iPhone et iPad. De plus, une fois la limite d’utilisation définie atteinte, il est désormais possible de demander une minute supplémentaire. De cette façon, nous aurons le temps de terminer la lecture ou, peut-être pour les plus petits, de terminer une session de jeu.

Avec Screen Time sous iOS 13, les parents pourront également sélectionner la liste des contacts sur le terminal de leur enfant, en sélectionnant les noms / prénoms à afficher.

Voilà des nouveautés qui risquent de faire plaisir aux parents…un peu moins à leurs enfants.