La société Cellebrite a révélé cette semaine qu’elle pouvait débloquer n’importe quel appareil iOS, même avec iOS 12.3.

Elle a annoncé sur Twitter une nouvelle version de son dispositif d’extraction de données universelle. Celebrate explique sur la page Web du nouvel UFED Premium que c’est la seule solution pour les services répressifs cherchant à “déverrouiller et à extraire des preuves mobiles cruciales de tous les appareils iOS et Android haut de gamme”. Sur iOS, UFED Premium est compatible avec les appareils exécutant iOS 7 jusqu’à iOS 12.3.

UFED sera vendu comme un outil « sur site », ce qui signifie que la police peut acheter l’appareil et l’utiliser à volonté. Un problème avec ce modèle commercial sur site est qu’il est difficile pour Cellebrite de protéger sa technologie, qui était déjà disponible sur eBay plus tôt cette année.

Apple a travaillé dur pour bloquer les outils d’entreprises comme Cellebrite et Grayshift, ces dernières n’étant plus en mesure de déverrouiller les appareils iOS 12 en raison de modifications apportées par Apple. Les deux sociétés se font concurrence et l’annonce de Cellebrite cette semaine risque de voler de nombreux clients à Grayshift.