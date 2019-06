Après le grand flop de Samsung avec son Galaxy Fold, Huawei a également décidé de différer le lancement de son Mate X. Le premier smartphone pliable de la marque ne verra pas le jour en juin mais normalement en septembre.

Huawei a déclaré à la CNBC et au Wall Street Journal que des tests plus poussés devaient être effectués. Le fabricant veut s’assurer que le périphérique pose de problème. Il est notamment question de ne pas connaître la même destinée le dispositif le Galaxy Fold de Samsung.

« Nous ne voulons pas lancer un produit qui détruirait notre réputation », a déclaré un porte-parole de Huawei.

Ainsi, après le Galaxy Fold, le Mate X n’atteindrait probablement pas non plus les normes permettant de le mettre sur le marché. Pour cette raison, la société a décidé de prendre quelques mois de plus pour tester davantage l’appareil. En février, lors de la présentation des deux appareils, nous avions émis des doutes sur cette technologie. Il est vrai que cette technologie est probablement encore trop immature pour être utilisée à grande échelle. il semblerait que nous avions quelque peu raison.

Même Apple envisage de fabriquer un appareil pliable dans un avenir proche, comme le confirment de nombreux brevets. Seulement, la firme de Cupertino ne croit probablement pas que cette technologie soit encore arrivée à maturité (avec raison). Les rumeurs indiquent qu’un iPhone pliable de pliable n’arrivera pas avant 2021.

Et vous, que pensez-vous de cette tendance aux smartphones pliables ? Est-il acceptable pour Apple d’attendre ?