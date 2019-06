Les analystes de Mizuho confirment que les iPhone 2019 seront très similaires aux iPhone 2018, même en termes de spécifications de base.

La modification principale sera précisément celle des caméras arrière, pour les modèles OLED. Le modèle LCD héritera quant à lui du double capteur de l’iPhone XS. Les analystes pensent également que la taille des écrans et la RAM resteront inchangés. Concernant l’écran, 3D Touch devrait être remplacé par Haptic Touch, tandis que les bords pourraient être légèrement plus étroits.

Design des iPhone 2019

Au niveau de l’apparence externe, l’encoche de l’écran sera toujours présente. Le nouveau processeur 7 nanomètres n’aura que des “modifications mineures” par rapport à la version précédente. De plus, les iPhone 2019 ne devraient pas être compatibles avec la 5G. Les analystes de Mizuho estiment également que les caméras arrière n’intégreront pas de modules de détection 3D, après qu’Apple « ait pris en compte les caractéristiques et les prix des composants, la capacité de production et les économies d’énergie ». En pratique, le coût serait encore trop élevé et ce changement pourrait être reporté à 2020.

Les dimensions et les résolutions des capteurs des caméras seront identiques aux modèles 2018. La caméra principale et la troisième aura droit à une stabilisation optique de l’image. Quant à la seconde caméra, elle aura un objectif à focale fixe à super grand angle de 120 degrés pour améliorer la mode Portrait.

Une production partagée

Du côté des fournisseurs, le modèle LCD de 6,06 pouces aura pour principal fabricant LG Display et, dans une moindre mesure, Sharp. Pour les modèles OLED, la version de 5,8″ sera produite par Samsung Display, qui partagera le travail avec LG Display pour la version de 6,46 pouces.

« Nous nous attendons à ce que les modèles 2019 manquent de nouveautés », expliquent les analystes. « Nous pensons que l’iPhone sera esthétiquement identique pendant trois années consécutives, ce qui serait un événement rare pour la société. »