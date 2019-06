L’Apple Xinyi A13, le deuxième point de vente Apple à Taïwan sera inauguré samedi prochain, le 15 juin. La société a communiqué aujourd’hui quelques détails supplémentaires sur sa nouvelle boutique.

Situé dans le quartier animé de Xinyi, sur une place bordée d’arbres, le nouveau magasin présente l’architecture unique d’Apple, jamais vue à Taiwan. Il comprend un pavillon de deux étages avec un toit renforcé en fibre de carbone, semblable à celui de Chicago.

En entrant par les portes situées dans la façade en verre allant du sol au plafond, les visiteurs trouveront le mélange habituel de produits et services Apple proposés entre les deux piliers en pierre. Ils pourront bénéficier d’une assistance technique personnalisée sur leurs appareils dans le premier Genius Grove de Taïwan, sous une confortable canopée d’arbres.

Les visiteurs peuvent également descendre les deux escaliers en marbre pour découvrir l’espace forum souterrain avec le vidéoprojecteur du magasin. C’est ici que, pour la première fois à Taiwan, des séances Today at Apple seront organisées quotidiennement. Celles-ci comprendront des sessions sur l’art et le design, la photographie, la vidéo, la musique, le codage, le développement d’applications, etc. Apple indique que plus de la moitié des 155 membres qui feront partie de l’équipe du Apple Xinyi A13 proviennent de magasins de la région et parlent un total de plus de 10 langues.

L’Apple Xinyi A13 ouvrira samedi à 10h00. Apple s’attend à de grosses affaires dans le nouveau magasin phare. Pour info, le premier Apple Store à Taïwan a reçu près de 4 millions de personnes depuis son ouverture en 2017.