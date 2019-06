Gagner la Ligue des champions est le rêve de tout footballeur. Un objectif historique, qui doit être célébré de la bonne manière, avec des coques iPhone en or personnalisées.

Après la victoire de la Ligue des champions en finale contre Tottenham, un cadeau unique est offert à tous les joueurs de Liverpool. Il s’agit d’un une coque iPhone en or 24K, chacune personnalisée avec le nom, le numéro et les logos des Champions.

Les coques iPhone ont été réalisées par iDesign Gold, qui a décidé d’investir beaucoup d’argent pour rendre hommage à tous les joueurs de Liverpool. Le coût individuel est en effet d’environ 4 000 €.

iDesign Gold est connu pour avoir créé des housses spéciales utilisées dans le passé par différentes personnalités du sport, toutes avec une grande valeur et des matériaux uniques. La société a fait ce cadeau aux joueurs de Liverpool également comme un gadget marketing, comme tous les médias sportifs et pas seulement en parlent. Bien sûr, tout cela contre une dépense non négligeable.