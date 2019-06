Bonne nouvelle pour les utilisateurs Windows, Apple et Microsoft ont annoncé la disponibilité d’une nouvelle application iCloud pour Windows. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent accéder à de toutes les fonctions d’iCloud : iCloud Drive, Photos, et plus encore.

Si iCloud est disponible sur Windows depuis un moment, c’est la première fois que l’application est proposée directement sur le Microsoft Store. Cette nouvelle version intègre plusieurs améliorations dédiées à iCloud Drive, lequel est désormais optimisé par le moteur de synchronisation dans le cloud de Microsoft :

« Elle introduit une nouvelle expérience iCloud Drive pour les utilisateurs de Windows 10 utilisant la même technologie Windows que celle qui active également la fonction Files On-Demand de OneDrive, permettant aux utilisateurs d’être plus productifs en mode déconnecté sur des appareils mobiles et de partager rapidement des fichiers sur iOS. »

De plus, Apple explique que iCloud Drive permet de créer des fichiers partagés et les optimiser :

« Depuis Windows 10, vous pouvez utiliser iCloud Drive pour créer des fichiers partagés ou pour optimiser des fichiers. Vous pouvez également épingler des fichiers ou des dossiers localement pour qu’ils n’optimisent pas dans iCloud, accéder aux flux de photos partagés et au support amélioré de iCloud Photo Library. »

› Téléchargez gratuitement l’app sur le Microsoft Store.