Cette année aussi, Apple organise l’Apple Summer Camp dédié aux garçons et aux filles de 8 à 12 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 juin.

L’Apple Summer Camp permettra aux enfants de suivre des cours de programmation, de montage vidéo, de musique et de design. Les tuteurs Apple vous apprendront comment créer de la musique, faire des courts métrages, dessiner et développer la créativité sur iPhone, iPad et Mac.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 juin pour tous les garçons et les filles entre 8 et 12 ans. Ce camp d’été est structuré en trois sessions différentes de 90 minutes chacune, organisées dans divers Apple Store français. Les participants doivent être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur autorisé.

Plus d’informations sur la page officielle Today at Apple.