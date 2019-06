Apple a publié une nouvelle vidéo de la série “Shot on iPhone XS“, qui montre le travail du photojournaliste Christopher Anderson, connu pour son “portrait magnétique”.

Dans cette vidéo Shot on iPhone XS, orientée verticalement et conçue pour être visionnée sur un iPhone, Anderson fournit quelques suggestions ce sur quoi il fait attention lors de la création du portrait d’une personne.

Anderson déclare que pour prendre des photos, il prend d’abord en compte les conditions d’éclairage et recherche des arrière-plans intéressants. Il fait attention aux mouvements de ses sujets et l’apparence de l’avant-plan et de l’arrière-plan pour obtenir la photo parfaite. Pour ajouter de la couleur, jouez avec des accessoires pour créer des ombres et des reflets afin de définir les sujets et les parties sombres de l’image.

Le post-traitement est également important car il utilise de nombreux outils Apple intégrés pour régler le contraste et l’éclairage.