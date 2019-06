Lors de la WWDC 2019, Apple a annoncé un tout nouveau Mac Pro à 4 999$, accompagné d’un écran Pro Display XDR à 999 $. Apple n’a pas fait l’impasse sur les détails techniques de la machine et de l’écran, mais la date restait jusqu’ici assez floue.

Apple avait juste parler d’une sortie à l’automne sans donner une date précise. Désormais, on peut lire deux choses sur les pages Apple.com et Apple.com/mac-pro. quand on clique sur “Notify me”. Sur la première, Apple parle du mois de septembre, et sur la seconde de cet automne. Bien que le mois de septembre soit en automne, il faut savoir que les deux précédentes générations du Mac/iMac Pro avaient été commercialisées en décembre.

D’une part, Apple semble avoir fait une petite erreur entre les deux pages, d’autre part, Apple prévoit d’avancer la date de lancement. Mais cela pourrait aussi se passer en décembre puisque l’automne se termine techniquement le 20.

Bien qu’il s’agisse probablement d’une erreur humaine, cela fait un peu tâche pour une entreprise comme Apple. Néanmoins, on sait que la firme n’a pas souhaité s’engager à une date précise, du moins lors de la WWDC.

Possible qu’Apple avance sa date lancement, peut-être pour les fêtes de Noël…