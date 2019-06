Glu Games sont les auteurs du titre “WWE Universe”, le jeu authentique pour iPhone et iPad qui apporte le monde du Catch sur vos appareils Apple.

Avis aux fans de Catch américain, voilà de quoi vous mettre dans la peau de vos Superstars de l’univers de la WWE. L’application pèse environ 276 Mo, est idéale à partir de 12 ans, et nécessite iOS 9.2 ou une version ultérieure pour fonctionner.

Dans WWE Universe [lien App Store – GRATUIT], vous allez faire des prises et écouter les chants, voix et musiques, rendant le tout le plus réel possible. C’est comme si vous y étiez !

Impliquez-vous et découvrez les histoires authentiques du Catch, explorez du contenu en direct, faites des prises spectaculaires et bien plus encore en utilisant des contrôles de jeu simples. Vous devrez former une équipe RAW, SmackDown Live, NXT, Legends et Hall of Fame. Entraînez vos combattants préférés, affrontez des noms célèbres et relevez des défis en mode PvP. Vous pourrez former une équipe avec vos amis pour écraser vos adversaires du monde entier. En outre, les auteurs annoncent déjà de nombreuses nouvelles fonctionnalités à venir. Bien que disponible gratuitement, le jeu propose une section spéciale “dans l’application” où vous pouvez acheter du contenu supplémentaire.