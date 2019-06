Apple a présenté en détail certaines des fonctionnalités d’accessibilité introduites dans iOS 13. Elles vont de l’ajout de nouveaux paramètres pour améliorer l’interaction de l’application pour les personnes souffrant de différents types de handicap, en passant par des options dédiées aux personnes souffrant de daltonisme.

De nouvelles fonctions seront disponibles dans les applications iOS 13 d’Apple et les applications tierces via de nouvelles API de développement. Rappelons que parmi celles-ci, il y aura le contrôle de la voix, qui arrivera sur iOS et macOS. Cela facilitera l’utilisation de l’iPhone, de l’iPad et du Mac pour les utilisateurs ayant des problèmes moteurs ou avec des limitations d’interaction avec les appareils.

Aperçu automatique de la vidéo

Dans les versions précédentes d’iOS, Apple avait déjà intégré certaines fonctionnalités d’accessibilité pour les utilisateurs ayant des problèmes de vision et sensibles aux mouvements (par exemple, désactiver les effets météorologiques dans l’application Météo ou l’effet système Parallax). Avec iOS 13, les options pour ces utilisateurs augmentent avec la possibilité de désactiver la lecture automatique des aperçus vidéo.

L’option de lecture automatique de prévisualisation vidéo est activée par défaut mais, après avoir été désactivée dans le menu d’accessibilité iOS 13, elle empêchera la lecture automatique des prévisualisations vidéo dans des applications Apple telles que l’App Store. Bien que cela ait déjà été possible via les paramètres de l’App Store lui-même, la nouvelle fonctionnalité s’applique à l’ensemble du système et à toutes les applications Apple. En outre, une nouvelle API de développement est également disponible pour étendre la fonctionnalité aux applications tierces. Les développeurs pourront également autoriser les utilisateurs à remplacer les paramètres du système pour autoriser les aperçus automatiques uniquement dans des applications spécifiques.

Transitions

Ce nouveau paramètre dans les options de mouvement dans Accessibilité change l’animation de transition normale sur l’écran latéral lorsque vous parcourez les applications sur une nouvelle transition en fondu qui sera moins invasive pour les utilisateurs sensibles au mouvement. Le nouveau paramètre ne peut être activé qu’après avoir activé le paramètre “Réduire le mouvement”.

Pour les développeurs, UIKit implémente automatiquement ces transitions pour les utilisateurs ayant activé le paramètre “Préférez les transitions de fondu enchaîné”.

Différenciation des couleurs

Une nouvelle option prise de Mac à iOS pour les utilisateurs daltoniens s’appelle “Différenciation par couleur”. Le nouveau paramètre sera disponible dans la zone de taille du texte dans les paramètres d’accessibilité.

L’idée de base est que le paramètre remplacera automatiquement les éléments de l’interface utilisateur basés uniquement sur la couleur par des alternatives plus faciles à distinguer. Apple souligne que cette nouvelle fonctionnalité aidera les personnes atteintes de daltonisme, y compris les utilisateurs atteints de deutéranopie, de protanopie et de tritanopie, qui ont du mal à faire la distinction entre certaines couleurs qui pourraient être fondamentales pour comprendre ou contrôler l’interface utilisateur.

Lorsque les développeurs implémentent ce paramètre, toute indication basée sur une couleur avec une forme ou un symbole qui ne repose pas uniquement sur des couleurs sera remplacée.

SwiftUI

En plus des fonctionnalités dont nous avons parlé, la nouvelle SwiftUI pour les développeurs ajoute également de nouvelles fonctionnalités pour rendre leur application accessible avec beaucoup moins d’effort qu’auparavant. Par exemple, nous aurons des images et des contrôleurs accessibles à l’aide d’une nouvelle API d’accessibilité qui ajoute des éléments d’interface tels que des libellés, des valeurs, des suggestions, etc.