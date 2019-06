Suite à l’installation d’iOS 13, on s’est aperçu que les applications installées demandaient l’accès à la localisation de l’utilisateur.

Grâce à cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs d’iOS 13 et iPadOS pourront surveiller l’intégralité du chemin de suivi effectué par des applications spécifiques nécessitant un accès à l’emplacement de l’appareil. À partir du moment où une application demandera de suivre nos mouvements, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour nous avertir des raisons du suivi, ainsi que de la carte des mouvements enregistrés. Comme indiqué dans l’exemple de 9to5mac, l’application Tesla affiche l’avertissement suivant :

« Tesla souhaite accéder à l’emplacement de votre appareil pour afficher la distance entre vous et votre voiture […] »

Dans le même temps, l’App Store fournit l’explication suivante :

« Nous travaillons pour vous fournir une gamme de produits, services et fonctionnalités de plus en plus complète, en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. »

Il sera clairement possible, avec iOS 13, de permettre à chaque application de suivre notre position à tout moment ou uniquement si elle est ouverte et opérationnelle sur notre appareil. Apple a souligné le fait que nous recevrons, dans tous les cas, des rappels périodiques confirmant notre désir de garder cette fonction active ou non. De plus, il sera possible d’autoriser une application à suivre le chemin une seule fois, de l’ouverture à la fermeture du logiciel correspondant.

Ces fonctions, présentes à la fois sur iOS 13 et iPadOS, ne seront pas disponibles avec l’option “Toujours actif” sur tvOS, watchOS et macOS. Apple estime nécessaire l’apparition périodique d’un écran contextuel.