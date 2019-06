Parmi les innovations présentées à la WWDC, tvOS 13 est le système où il y a le plus de changements mineurs par rapport à la version précédente. Cependant, il y a quelques nouvelles fonctions dont nous n’avons pas encore parlé.

Comme vous le savez déjà, tvOS 13 apporte un nouvel écran d’accueil à l’Apple TV 4K, une assistance multi-utilisateurs permettant aux clients d’accéder à leur sélection de séries télévisées, de films, de musique et de conseils, ainsi qu’à la compatibilité avec encore plus de contrôleurs de jeu (y compris ceux de la PS4 et la Xbox One), et de nouveaux écrans de veille en 4K HDR tournés dans les profondeurs marines.

Apple Arcade

Une autre nouveauté est le support pour Apple Arcade, qui arrivera également sur Apple TV à l’automne. Avec un seul abonnement, jusqu’à six personnes de la famille auront un accès illimité, sans publicité ni achats intégrés, à plus de 100 nouveaux jeux exclusifs, dont beaucoup seront compatibles avec les contrôleurs de jeu. Pour le moment, la structure de cette application sur tvOS 13 n’est pas encore claire. S’agira-t-il d’une application permettant d’accéder à tous les jeux ou ces jeux peuvent-ils également être lancés à partir de l’écran d’accueil ? Nous en saurons sûrement plus en été.

Écrans de veille marins

Petite curiosité pour les nouveaux écrans de veille marins de tvOS 13 : ils ont tous été tournés en collaboration avec la BBC Natural History Unit. Il s’agit de l’équipe derrière la série “Blue Planet”. Ils parcourent les profondeurs océaniques du monde entier en présentant de très belles créatures et scènes.

Enfin, entre autres innovations, nous signalons que dans l’app Store tvOS 13, il est désormais possible de lire les actualités concernant les mises à jour de n’importe quelle application. Il suffit d’aller dans l’onglet correspondant sur l’App Store et de faire défiler jusqu’à la section Information.

tvOS 13 sortira cet automne sous forme de mise à jour logicielle gratuite pour Apple TV 4K et Apple TV HD.