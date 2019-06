Avec iPadOS, Safari bénéficie d’une énorme mise à niveau sur iPad, mais les utilisateurs d’iPhone peuvent également en bénéficier sur iOS 13. Parmi les nouveautés, il y a en une qui vous évitera d’innombrable onglets oubliés.

iOS 13 et iPadOS représentent les plus importantes mises à jour apportées depuis des années. ce sont pas forcément de grandes nouveautés, mais il y a plein de petites modifications et améliorations à venir.

Safari travaille à votre place !

En effet, une option du navigateur prend en charge les onglets oubliés pour vous. Vous pouvez le configurer pour que les pages soient automatiquement fermées. Vous avez le choix après un jour, une semaine ou un mois.

Safari vous invitera à configurer cette fonction après l’avoir utilisée pendant un moment. Vous pouvez modifier vos préférences ultérieurement dans Réglages. Bien sûr, vous gardez la possibilité de la désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Rappelons qu’iOS 13 et iPadOS seront distribués en version finale cet automne. Mais si vous voulez y gouter avant, rendez-vous sur ce post : iOS 13 : Enregistrez votre UDID et accéder à toutes les nouveautés dès maintenant !