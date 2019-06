Avec iOS 13, Apple a introduit une nouvelle fonction qui devrait faire plaisir les amateurs de photos et vidéos : le support multi-cam. Il permet de capturer des photos, des vidéos, et de l’audio. Idem pour les métadonnées et de la profondeur à partir de plusieurs microphones et des deux caméras iPhone en même temps.

Les développeurs pourront ainsi proposer des apps capables de capturer des vidéos et des photos à partir des deux caméras avant et arrière simultanément.

Lors de l’une des sessions de la WWDC, Apple a présenté une application permettant d’enregistrer des images dans l’image. Elle permettra également d’échanger les deux caméras à la volée lors de la lecture dans l’application Photos. La fonction permettra également aux développeurs de contrôler deux caméras vidéo TrueDepth, y compris des flux séparés de téléobjectif avant et arrière.

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore intégrée à l’application Appareil photo sur iOS 13. Mais elle peut être utilisée par des développeurs d’applications tierces. La fonction multi-caméra ne sera prise en charge que par les iPhone XS, XS Max, XR et l’iPad Pro 2018.

Voici les formats pris en charge :

Autre nouveauté mineure : dans iOS 13, Apple introduit les Semantic Segmentation Mattes pour identifier la peau, les cheveux et les dents. Ainsi, il sera possible d’améliorer davantage ces parties d’une photo grâce à une API utilisable par les développeurs.

Apple a présenté cette technologie avec une app de démonstration où l’utilisateur sépare le sujet de la photo de l’arrière-plan. Il a également modifier très simplement les cheveux, les dents et la peau.

Ces deux nouvelles fonctionnalités pourront être utilisées dans les applications photo et ailleurs. Bien sûr, il faudra attendre cet automne la version finale d’iOS 13 pour la tester.