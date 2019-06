iFixit a publié une vidéo où l’on voit le démantèlement complet des nouveaux écouteurs sans fil Powerbeats Pro.

Les PowerBeats Pro sont alimentés par la même puce Apple H1 que les AirPods 2, et fonctionnent avec “Hey Siri”. Ils incluent une batterie plus longue (jusqu’à 9 heures d’écoute) et d’autres solutions conçues spécialement pour les athlètes. Grâce à l’étui de charge sans fil, vous obtenez jusqu’à 24 heures d’écoute combinée. Ce sont des écouteurs totalement sans fil, donc sans câble entre les deux écouteurs. Contrairement aux AirPods, les embouts ajustables peuvent être personnalisés avec des couvre-oreilles de différentes tailles, de manière à s’adapter à tous les besoins et à offrir une résistance accrue à l’eau et à la sueur.

iFixit a donné un score de réparabilité de 1 sur 10, le pire de tous les temps. Cela signifie qu’il est pratiquement impossible de démonter et de réparer ces écouteurs soi-même :

La pile bouton est assez commune et est très légèrement soudée, ce qui signifie que le remplacement est techniquement possible avec les bons outils

La procédure d’ouverture des écouteurs n’est pas totalement destructive, mais il est pratiquement impossible de ne pas causer de dommages esthétiques mineurs.

Les circuits internes des écouteurs sont tous reliés par des nappes très fragiles. Par conséquent, un démontage complet de tous les composants internes ne peut être effectué que de manière destructive.

Le boîtier de charge est chargé en colle, de sorte que iFixit le définit comme un “cauchemar”. Cela rend le remplacement de la batterie inutilement difficile et destructeur.

Les PowerBeats Pro noirs sont déjà disponibles en France au prix de 249,95 €. Les autres coloris arriveront cet été.