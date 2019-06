Parmi les nombreuses nouvelles fonctionnalités, Apple a également dévoilé le nouveau CryptoKit. Grâce à lui, les développeurs pourront créer des opérations cryptographiques directement dans leurs applications.

Pour le moment, il est encore trop tôt pour dire si Apple travaille sur son propre projet de crypto-monnaie en tant que devise numérique. Mais il semble que l’iPhone et l’iPad pourront bientôt servir de portefeuilles pour le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Comme confirmé sur le portail dédié aux développeurs, CryptoKit supportera les “opérations cryptographiques communes”. Elles peuvent ensuite être intégrées dans des applications tierces. Cela permettra aux développeurs d’utiliser la cryptographie à clé publique pour créer et valider des signatures numériques et pour effectuer un échange de clé. En plus de travailler avec les clés stockées, les applications peuvent également utiliser des clés privées stockées et gérées par Secure Enclave.

Bien entendu, ce framework peut être exploité pour différentes implémentations. Parmi celles-ci figurent également celle de la gestion sécurisée et avancée des crypto-monnaies sur iPhone. Sans surprise, Apple a également inclus l’icône Bitcoin parmi les outils à la disposition des développeurs.

En pratique, les développeurs peuvent utiliser CryptoKit pour transformer un iPhone et le Mac en portefeuilles sécurisés de crypto-monnaie. Ce n’est qu’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités publiées par Apple pour les développeurs.