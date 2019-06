Apple et Samsung ont remporté la première place d’un sondage annuel sur la satisfaction des consommateurs américains. Le Samsung Galaxy Note 9 s’est classé parmi les appareils les plus votés.

Les deux entreprises ont obtenu une note de 81, grâce à Samsung, qui a gagné 1% par rapport à l’année précédente, selon l’indice annuel de satisfaction de la clientèle américain. Le groupe a interrogé 19 658 personnes entre avril 2018 et mars 2019 pour générer les résultats de cette année. Le Galaxy Note 9 a obtenu un score de 86, contre 83 pour les iPhone X, 8 Plus et iPhone SE.

Croyiez-vous que la “guerre” entre Apple et Samsung est terminée ? Nous savons très bien comment les deux sociétés peuvent être valables. Malheureusement, le secteur de la téléphonie a perdu de l’importance au fil des ans. Il est bon que les sociétés se concentrent davantage sur cet aspect.