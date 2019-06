Au cours de la conférence de la WWDC, Apple n’a pas fait l’impasse sur les deux nouveautés apportées aux AirPods grâce à iOS 13. En effet, les AirPods, ainsi que Siri, gèrent un peu mieux les messages entrants, et le partage de l’audio avec une autre paire d’AirPods.

Dès qu’iOS 13 aura été rendu public, en septembre prochain, les utilisateurs pourront bénéficier des nouveautés suivantes.

Les notifications

Avec iOS 13, les écouteurs sans fil pourront automatiquement lire à voix haute votre dernier message entrant. Si cette fonction est activée, Siri lira simplement le message à voix haute, qu’il provienne d’iMessage ou d’une application de messagerie tierce. De plus, après avoir lu le message, Siri écoutera votre réponse, ce qui vous permettra d’engager une conversation rapidement et facilement, même si vous faites autre chose à ce moment-là et que vos mains sont occupées.

Écoute partagée

iOS 13 permet effectivement de coupler deux paires d’AirPods à un seul iPhone. Ainsi, Apple facilite le partage d’une chanson, ou de tout ce que vous pourriez écouter, avec une autre personne utilisant des AirPods. Actuelle, si vous voulez faire cela, vous devez obligatoirement passer l’un de vos AirPods à l’autre personne.

Heureusement, iOS 13 change cela. Grâce à la fonction « Écoute partagée », les utilisateurs d’iOS 13 pourront associer deux paires d’AirPods à un seul iPhone. Concrètement, les utilisateurs pourront écouter la même chanson, regarder le même film ou entendre le même livre audio tout en utilisant leurs propres AirPods.

Nous avons tenté la même chose avec le casque Beats Solo 3 Wireless, mais cela ne fonctionne pas. Peut-être que ce sera le cas dans la version finale d’iOS 13…mais rien de sûr.