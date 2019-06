L’une des nouveautés d’iOS 13 est l’union des services Find My iPhone et Find My Friends dans une seule application appelée ” Find my “. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes de cette nouvelle application, il y a la possibilité de trouver les appareils même s’ils sont hors ligne.

La nouvelle application dispose d’une fonction très utile qui vous permet d’identifier les appareils perdus même s’ils ne sont pas connectés au Wi-Fi ou au réseau cellulaire, le tout à l’aide d’appareils Bluetooth à proximité. Votre iPhone, iPad ou Mac égaré pourra communiquer via Bluetooth avec n’importe quel appareil Apple situé à proximité.

Find my et le mode hors connexion

Apple a fourni des détails supplémentaires sur cette fonctionnalité dans une déclaration à Wired.

Apple a conçu la fonctionnalité ” Find my ” avec la protection de la vie privée à l’esprit. L’application utilise un système de cryptage qui empêche les utilisateurs d’en abuser à des fins de surveillance. Ainsi, votre position personnelle est indisponible à Apple ou aux personnes souhaitant intercepter le signal Bluetooth de votre appareil afin de tirer parti de la fonction hors connexion.

La solution de cryptage d’Apple exige que les utilisateurs de ” Find my ” disposent d’au moins deux appareils Apple. Chaque appareil émet une clé publique en constante évolution que les appareils Apple voisins utilisent pour chiffrer et télécharger des données de géolocalisation. Seuls les autres appareils Apple que vous possédez (et qui sont connectés à votre identifiant Apple et protégés par une authentification à deux facteurs) peuvent les décrypter.

Étant donné que seuls vos appareils peuvent déchiffrer le signal de localisation chiffré envoyé par un appareil perdu, personne, pas même Apple, ne peut l’intercepter et vous localiser, vous ou vos appareils. Apple affirme que ” Find my ” n’utilise que très peu de données intégrées au trafic réseau existant. Il n’y a donc aucun impact sur la durée de vie de la batterie de l’appareil, l’utilisation des données ou la confidentialité.

Perdre son appareil Apple, bientôt impossible ?

Fondamentalement, lorsque vous perdez un appareil Apple, il transmettra la clé publique susmentionnée pouvant être détectée par tout autre appareil Apple appartenant à quiconque. En pratique, si un voleur vole votre MacBook et le déconnecte d’Internet, l’ordinateur portatif envoie une clé publique via Bluetooth. À ce stade, l’iPhone d’une personne proche du voleur, sans aucune interaction de la part du propriétaire, détecte le signal, vérifie la position et chiffre ces données à l’aide de la clé publique extraite de l’ordinateur portable. La clé publique ne contient aucune information d’identification et, comme elle est mise à jour fréquemment, l’iPhone de l’utilisateur inconnu ne peut pas connaître les positions précédentes de votre MacBook.

À ce stade, l’iPhone de l’utilisateur inconnu charge deux éléments sur les serveurs Apple : l’emplacement chiffré et un hachage de la clé publique du MacBook, qui servira d’identifiant. Comme Apple ne possède pas de clé privée, elle ne pourra jamais décoder la position qui sera visible uniquement par le propriétaire de l’appareil perdu ou volé.

Outre iOS 13 et iPad OS, la nouvelle application ” Find my ” sera également disponible sur Mac et remplacera les deux anciennes alternatives Web d’iCloud.