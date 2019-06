iOS 13 apportera une grande nouveauté pour tous les amateurs de jeux et les propriétaires de PlayStation 4. La nouvelle version supportera à la fois la manette de la PlayStation 4 et celle de la Xbox One.

Grâce à cette petite innovation mais intéressante, il ne sera plus nécessaire d’acheter un contrôleur supplémentaire si vous en avez déjà un. L’ajout de cette prise en charge fait également de l’appareil une sorte de PlayStation 4 portable grâce à l’application Remote Play récemment publiée sur l’App Store.

Cette application vous permet de diffuser des titres PS4 en utilisant le réseau WiFi à la maison (la 4G n’est pas prise en charge). Bien entendu, un système PlayStation 4 est nécessaire, mais le manque de prise en charge du contrôleur natif de Sony a créé de nombreux problèmes avec certains titres. La plupart des contrôleurs Mfi n’offrent pas les mêmes boutons que Sony. De fait, cela a rendu plus difficile la gestion de certains titres. Avec l’avènement du support Apple officiel, tout change et il sera enfin possible d’exploiter pleinement les nombreux titres du catalogue PlayStation. Il peut y avoir des exceptions avec les jeux qui ne supportent pas le système de lecture à distance.

Un autre aspect positif n’est pas seulement le monde PlayStation, mais plusieurs autres applications similaires. Avec iOS 13, il sera également possible d’utiliser les contrôleurs Sony et Microsoft pour d’autres services tels que Steam Link, une application très similaire qui vous permet de lire les titres Steam de votre bibliothèque sur des appareils Apple.

En bref, les dispositifs Apple vont s’approcher de plus en plus du monde de la console. Sans oublier qu’Apple Arcade est sur le point d’arriver. Nos appareils feront de plus en plus l’objet du divertissement par le jeu vidéo au cours de l’année.