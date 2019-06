Après une longue attente, Skype a finalement annoncé que la fonctionnalité de partage d’écran était également disponible sur iOS et Android.

Une fois qu’une conversation a commencé sur Skype, l’utilisateur doit simplement cliquer sur l’icône en bas à droite, puis sélectionner l’élément “Partager l’écran”. Cela fonctionne à la fois depuis l’iPhone / iPad et les appareils Android. Grâce à cette fonction, il est possible de partager l’écran du smartphone ou de la tablette avec d’autres personnes. Vous pourrez aussi visualiser l’écran mobile de l’interlocuteur, peut-être pour l’aider et effectuer certaines opérations.

Skype a apporté certaines améliorations lors des appels vidéo. Maintenant, un simple clic suffit pour éliminer les contrôles d’appel et profiter pleinement de la vidéo. Avec une double touche, tous les éléments qui couvrent la vidéo seront supprimés. Cliquez à nouveau pour les faire réapparaître.

Le menu “…” a également été mis à jour, ce qui permet désormais d’accéder à de nombreuses autres fonctionnalités telles que le partage d’écran, l’enregistrement d’appels et les sous-titres.

La mise à jour sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs