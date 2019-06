Bien qu’Apple Tag n’ait pas encore été présenté, iOS 13 fait référence à la balise Apple pour rechercher un objet à l’aide de “Find my”. Il s’agit de la nouvelle application combinant “Find My iPhone” et “Find My Friends”.

Apparemment, Apple travaille sur une fonction qui vous permet de suivre tout objet personnel. Pour cela, il faudrait utiliser l’app “Find my” et un accessoire spécial. Cette balise pourrait être une étiquette à placer sur un objet. Apple pourrait la commercialiser à l’automne. Ce nouveau produit, connu uniquement sous le nom de “B389” et très similaire à Tile (disponible sur Amazon).

En pratique, il s’agit d’une balise pouvant être liée à n’importe quel objet. Cet accessoire sera combiné avec le compte iCloud d’un utilisateur. Une notification sera envoyée si l’objet s’éloigne trop, évitant ainsi son oubli. À partir de l’application, il sera possible de définir des positions spécifiques à ignorer. Ainsi, l’objet peut être laissé dans ces positions sans que l’utilisateur en soit averti. La position d’un tag peut être partagée avec les amis et la famille. Les utilisateurs pourront stocker leurs informations de contact dans la balise. Ces informations peuvent être lues par n’importe quel appareil Apple lorsque l’étiquette est mise en “mode perdu” par son propriétaire. De cette façon, il sera plus facile pour ceux qui trouvent un objet de contacter le propriétaire légitime.

La confirmation de cette balise Apple provient également d’iOS 13, qui comprend un ensemble de ressources liées à un produit appelé “Tag1.1”. Le code de la première version bêta d’iOS 13 nous donne également un indice sur la manière dont cet accessoire pourrait être : circulaire, blanc avec un logo Apple au centre.

Il est probable que ce nouveau produit soit présenté à l’automne avec les nouveaux iPhone.