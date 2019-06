Parmi les nombreux nouveautés d’iOS 13, il y en a une qui mérite qu’on s’y attarde deux secondes..ou plus. Grâce à Siri, tous les appels entrants provenant d’inconnus peuvent être automatiquement bloqués et renvoyés sur la messagerie.

Cette option baptisée « Silence unknown callers » est déjà présente dans la bêta 1 d’iOS 13. Si vous avez installé cette version, retrouvez-la dans l’app Réglages > Téléphone > Apples d’inconnus silencieux. En l’activant, elle va permettre de bloquer les numéros d’inconnus, seuls les contacts présents dans Contacts, Mail et Messages pourront faire sonner votre iPhone.

Voici ce que dit Apple sur sa page Web dédiée à iOS 13 :

« Un nouveau paramètre protège les utilisateurs des appelants inconnus et indésirables. Lorsque le paramètre est activé, iOS utilise Siri Intelligence pour permettre aux appels de faire sonner votre téléphone pour les numéros présents dans Contacts, Mail et Messages. Tous les autres appels sont automatiquement envoyés vers la messagerie vocale. »

Cette fonction est donc la bienvenue, dans la mesure où les utilisateurs avoir un peu de tranquillité. En revanche, elle ne permet pas de faire réellement la différence entre appel spam et un appel d’un inconnu non spam. Le problème peut se poser si vous avez fait une annonce sur Leboncoin et qu’un acheteur tente de vous appeler. Dans ce cas, vous devrez vérifier votre boîte vocale et rappeler votre correspondant.