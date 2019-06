L’attente aura été plus que longue mais iOS 13 apporte enfin dans ses bagages le fameux Dark Mode.

Désormais, ce mode sombre prend vie dans différentes parties d’iOS 13. Bien sûr, il vous faudra attendre la version finale en septembre pour en profiter. Mais iPhonote vous propose déjà un tour d’horizon, qui vous donnera l’eau à la bouche.

Avant toute chose, il faut s’avoir l’activer. Pour ce faire, rendez-vous dans l’app Réglages > Luminosité et affichage, et sélectionnez Sombre. Vous avez également le choix d’opter pour le mode automatique. Celui-ci permet à l’utilisateur de choisir entre “Du coucher au lever du soleil”, ou alors le mode personnalisé. Dans ce dernier cas, vous pourrez choisir une tranche horaire pour le mode sombre.

Une fois activé, vous verrez les choses différemment dans plusieurs applications natives. Ce mode s’adapte parfaitement aux apps Notes, Calendrier, Plans, App Store, Rappels et Réglages.

Le Dark Mode est également pleinement opérationnel dans la nouvelle app Find My. C’est aussi une nouveauté puisqu’elle regroupe Find my Friends et Find my Phone.

Notez que le clavier iOS est lui aussi assombri dès lors que ce mode est activé. À propos du clavier, soulignons l’arrivée de la fonction “QuickPath“. Il s’agit d’un mode de saisie bien connue puisqu’il reprend celui de Siwftkey. Il suffit de glisser son doigt sur le clavier sans relâcher pour écrire un message. Ce clavier est disponible dans toutes les apps, à l’exception de celles qui embarquent leur propre clavier.

Voilà une nouveauté qui devrait apporter un peu de bonheur à de nombreux utilisateurs qui s’impatientaient. Mais comme nous le disions plus haut, la version finale d’iOS 13 n’arrivera qu’en septembre. Encore 4 mois à tenir avant d’en être en pleine possession.