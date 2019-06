Comme avec tvOS 13, les contrôleurs Xbox One et PlayStation 4 peuvent être utilisés sur iPhone et iPad grâce à iOS 13.

Avec l’ajout de la compatibilité de ces contrôleurs sur tvOS 13, l’Apple TV est un candidat idéal pour devenir une meilleure console de salon. Apple prépare clairement l’arrivée d’Apple Arcade cet automne. Bien qu’Apple ne l’ait pas mentionné lors de la keynote, iOS 13 prend également en charge les manettes Xbox One et PS 4.

C’est une excellente nouvelle pour ceux qui espèrent voir de plus en plus de jeux sur iPhone et iPad. Les développeurs vont également pouvoir créer des jeux avec une expérience digne d’un console.

La sortie imminente d’Apple Arcade risque bien de donner un tout nouvel intérêt à l’Apple TV. En revanche, Apple ne donne encore aucun tarif sur l’abonnement mensuel pour accéder aux dizaines de titres exclusifs.