iOS 13 introduit les nouvelles options de Memoji : maquillage, accessoires et bien plus pour une plus grande personnalisation. Il sera également possible de créer des autocollants à partir d’un Memoji.

Avec iOS 13, Apple introduit également trois nouveaux Animojis : une pieuvre, une vache et une souris. Chacun d’eux s’accompagne de différentes grimaces pour exprimer votre humeur du moment. Il vous appartient ensuite de personnaliser votre message et votre Animoji avec l’habituel mode d’enregistrement.