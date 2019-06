Maintenant que la WWDC 2019 est terminée, Apple vous propose de voir comment votre Mac peut interagir avec votre voix.

Grâce à Voice Control, les utilisateurs de tous les horizons vont pouvoir naviguer et contrôler leur machine à la voix. C’est fonction est idéal aussi pour les personnes handicapées, comme Apple l’a représenté dans sa vidéo. Il devient plus simple pour eux de profiter de leur Mac, et tout ça rien qu’avec des commandes vocales.

La version finale de macOS Catalina est prévue pour cet automne. La bêta est d’ores et déjà disponible pour les développeurs.