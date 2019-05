Apple apporte un autre élément important à son équipe Apple TV+ : Chiara Cipriani arrive, un important dirigeant de Disney depuis des années.

Chiara Cipriani a travaillé pendant plus de dix ans chez Disney, d’abord en tant que General Mangar Digital Direct auprès du consommateur. Il est ensuite devenu le manager chez Disney+ International. Il s’agit de l’un des profils de gestion les plus intéressants de la scène télévisée. La bonne nouvelle est qu’il fait désormais partie de l’équipe Apple.

Rappelons qu’Apple se prépare au lancement international d’Apple TV+ prévu pour l’automne prochain. La plate-forme de contenu devrait également voir le jour en France, mais la date reste imprécise.

Cipriani travaillera dans les bureaux Apple à Londres, où d’autres membres de l’équipe Apple TV+ arriveront également. Chez Disney, le dirigeant a également géré ABC et ESPN, en charge de la distribution des médias numériques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Cipriani possède une vaste expérience et connaissance du secteur de la distribution vidéo numérique, après avoir créé The Poker Channel Europe. Sa femme a également travaillé pour Skye et Jetix.

Selon Bloomberg, cette décision d’Apple pourrait compliquer ses relations avec Disney. Elles sont déjà tendues suite à l’annonce du lancement respectif de leur de streaming vidéo. Une situation très inconfortable également pour Bob Iger, PDG de Walt Disney et membre du conseil d’administration d’Apple. Dans le passé, Iger avait déclaré qu’il continuerait à faire partie du conseil d’administration d’Apple et ne voterait pas lorsque Apple TV+ serait au cœur du sujet lors de réunions.