Bien qu’Apple ait choisi de ne pas communiquer le nombre d’unités vendues par catégorie de produits, IDC a publié un nouveau rapport sur les ventes concernant la catégorie wearables, comprenant l’Apple Watch, les AirPods et certains produits Beats.

Les données publiées par IDC confirment la croissance exponentielle en termes d’unités vendues dans le secteur des wearables avec une augmentation de 49,5% au premier trimestre 2019 par rapport à la même période l’an dernier. La société a en effet livré 12,8 millions d’appareils portables par rapport aux 8,6 millions du T1 2018. Ce chiffre place davantage Apple au sommet du marché des produits portables.

En outre, l’écart par rapport aux principaux concurrents chinois tels que Xiaomi et Huawei se creuse de plus en plus, atteignant respectivement 6,6 et 5 millions d’unités. L’actualisation Apple Watch 2018 a certainement eu un impact important, probablement le plus important de tous les temps. L’évolution très appréciée de la conception et des fonctionnalités innovantes de l’ECG y sont pour beaucoup.

À quoi s’attendre en 2019 en ce qui concerne la division vestimentaire de Cupertino ? Il est encore un peu tôt pour le savoir, mais les dernières sources faibles indiquent une nouvelle évolution en termes de conception et une nouvelle technologie d’affichage.