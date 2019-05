Le prochain iPhone XI ne sera probablement pas très intéressant du côté du design, d’autant que nous savons à quoi nous attendre. Aujourd’hui, de nouveaux rendus ont vu le jour et montre l’appareil sous tous les angles.

Les iPhone XI, XI Max et l’iPhone XI R présenteront un design très similaire à celui des modèles précédents. Le recto reste inchangé avec l’encoche iconique dans la partie supérieure de l’écran. Les deux modèles OLED abandonneront l’emblématique feu de signalisation concernant la caméra arrière, passant à une bosse carrée où se trouveront normalement trois capteurs disposés en triangle, un microphone et le flash LED. L’iPhone XI R héritera quant à lui de la double caméra des modèles précédents.

En bref, rien d’excitant, mais dans l’attente de la présentation, dans 3 mois, voici de nouveaux rendus qui montrent la conception des futurs iPhone sous tous les angles.

Ces dernières images proviennent de YouTubeur Waqar Khan, qui a montré comment les prochains smartphones d’Apple seront en gris sidéral, argent et or.

Contrairement à la plupart des concepts que nous avons vues précédemment, qui ne faisaient rien d’autre que d’insérer la bosse carrée à l’arrière d’un iPhone XS, ces rendus montrent clairement le look que l’iPhone XI aura réellement. En fait, outre le relief du module photo, on peut voir le nouveau bouton de vibreur plus petit et plus rond, comme sur l’iPad.

Si vous êtes curieux, vous pouvez jeter un oeil à la vidéo complète ci-dessous :