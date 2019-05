Tilting Point apporte sur l’App Store le nouveau chapitre “Chaos & Conquest” de la série Warhammer en version iPhone et iPad.

Dans Warhammer: Chaos & Conquest, vous devrez commander une horde et construire une forteresse pour tenter de conquérir l’Empire de l’Homme et tout autre ennemi que vous rencontrerez sur votre chemin. Avec suffisamment de puissance, vous prouverez votre valeur auprès des dieux du Chaos, conquérant Altdorf et devenir l’élu !

Situé dans l’univers Warhammer Fantasy, “Warhammer: Chaos & Conquest” est un jeu de stratégie multijoueur en temps réel dans lequel les joueurs s’affrontent pour gagner les ressources de l’Ancien Monde et se battre pour le contrôle.

Créez un groupe de guerriers terrifiant

Dans le jeu, vous devrez collecter les Warlords afin qu’ils deviennent vos soldats les plus puissants dans la guerre contre l’Empire. Vous aurez plus de 20 démons du chaos et 10 guerriers à collecter, en utilisant votre stratégie pour rassembler un groupe diversifié de guerriers, capables de casser les défenses de vos ennemis. Le jeu proposera ensuite des défis quotidiens à compléter, avec des prix et des bonus de différentes sortes.

Vous devrez ensuite améliorer vos personnages, explorer pour étendre votre puissance militaire, construire de nouvelles structures comme le Temple du Chaos, la Citadelle des Sorciers, les Murs de la Forteresse, les Tours de guet, le Conclave des seigneurs de la guerre, le Laboratoire, Forge démoniaque, les canons infernaux, les cachots, les camps d’entraînement et beaucoup d’autres. Tout cela sera possible également en améliorant les installations telles que les scieries, les carrières et les prisons.

Non seulement vos guerriers défendront votre forteresse, mais ils devront aussi piller les territoires voisins et attaquer les autres joueurs. Vous pouvez également discuter avec vos adversaires pour commenter les résultats de la bataille ou pour créer une alliance et conquérir les plus importants territoires de l’Empire. Grâce aux alliances, vous pouvez également partager des ressources ou envoyer vos troupes pour aider vos amis à défendre leurs forteresses.

Le jeu est disponible gratuitement sur l’App Store et s’accompagne d’achats intégrés.