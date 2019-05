Après une longue période sans mises à jour, l’application Mémo Musical a reçu une mise à jour introduisant la prise en charge des derniers écrans d’iPhone. Pendant ce temps, l’application Apple Events pour Apple TV a également reçu une icône mise à jour juste avant la WWDC.

Officiellement, les notes de publication décrivent la mise à jour 1.0.6 comme “des améliorations de la stabilité et des corrections de bugs”, mais la possibilité d’exploiter pleinement les grands écrans des iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR est également introduite. Avant la version 1.0.6, il y avait des barres noires le long des limites supérieure et inférieure.

Aucune autre modification n’est perceptible dans l’application. Le centre abrite toujours un petit bouton rond qui peut permet de débuter l’enregistrer et détecter le battement. Vous pouvez basculer entre les enregistrements précédents et l’enregistreur en touchant les icônes de fichier alternatif et du microphone situées dans la partie supérieure centrale de l’écran. Un syntoniseur est disponible dans le coin supérieur droit.

Mémo Musical est une application facile à utiliser pour enregistrer des morceaux de musique non compressés de haute qualité. Elle a été lancée pour la première fois il y a environ trois ans, avant de recevoir sa dernière mise à jour il y a huit mois, avant aujourd’hui.

Vous pouvez télécharger gratuitement Mémo Musical sur l’App Store.

Événements Apple

Dans la perspective de la WWDC 2019 qui ouvrira ses portes lundi prochain, Apple a également mis à jour l’application Apple Events pour Apple TV avec une nouvelle icône. Le nouveau design correspond à ce que nous avons vu avec l’application iOS de la WWDC mise à jour avec un arrière-plan bleu foncé et un logo Apple bleu clair.

Les notes de publication mentionnent uniquement l’application mise à jour pour le discours liminaire de la semaine prochaine.

Apple Events pour Apple TV peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store.