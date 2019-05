Alors qu’iOS 13 ne sera présenté aux développeurs que la semaine prochaine, 9to5Mac a obtenu des images exclusives issues du futur firmware.

Tout d’abord, on peut avoir un premier aperçu du mode sombre tant attendu. Ce mode est à activer depuis l’application Réglages ou encore depuis le Centre de contrôle pour un accès plus rapide.

Sur ces images, on constate un écran d’accueil plus sombre et un dock noirci. Mais il est fort probable qu’Apple proposera de nouveaux fonds d’écran afin d’avoir un rendu encore plus noir.

Le mode sombre est également visible dans l’app Musique où l’arrière-plan est noir. Il en va de même pour la capture d’écran où l’arrière-plan est également plus sombre que d’habitude.

Grâce à ce mode, l’autonomie de la batterie devrait être considérablement améliorée notamment sur l’écran OLED.

L’app Rappels sur iOS 13

L’application Rappels devrait connaître de grands changements avec iOS 13. L’app disposera apparemment d’une “grande barre latérale avec des zones distinctes pour «Aujourd’hui», «Planifiée», «Signalé» et «Toutes», qui inclut également une zone de recherche et une collection de listes de rappels de l’utilisateur”.

Nouvelle app « Find My »

Apple devrait unifier les deux applications “Trouver mes amis” et “Trouver mon iPhone”, en une seule application baptisée « Find My ». Comme le note 9to5Mac : « L’application affiche une grande carte qui remplit tout l’écran de l’appareil, avec une petite fenêtre dans le coin qui répertorie la famille et les amis de l’utilisateur et un autre onglet pour les appareils de l’utilisateur. Lorsque le mode sombre est activé, la carte a le même aspect que Plans sur macOS avec le mode sombre activé. Voici l’icône de « Find My » :

Apple annoncera toutes les nouveautés d’iOS 13 lundi prochain, lors de la conférence d’ouverture de la WWDC.

› iOS 13 : DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS SONT EN FUITE AVANT LA WWDC 2019